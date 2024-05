"Pensaron que estaba alcoholizado, pero cuando nos acercamos vimos que tenía un disparo en el abdomen", dijo testigo del crimen del hincha

Respecto al atacante, contó que estaba "encapuchado" con una especie de "pasamontaña" y que después de los disparos se fue corriendo rumbo a Jaime Cibils.

Los festejos por el aniversario número 125 de Nacional se vieron empañados por el asesinato de un hincha de 37 años en la noche del lunes.

Pasadas las horas, un hincha que estuvo en los festejos contó a Telemundo que el hecho ocurrió minutos antes de las 00 horas. "Entre el ruido de las bombas se sintieron detonaciones de fuego, de repente cuando miré para el costado vi una persona tirada en el piso", comentó.

"Enseguida sentimos los gritos de una madre con un bebé que estaba ahí y decía textualmente que la persona que hizo eso ‘era una enfermo’", añadió.

Una enfermera que estaba en los festejos, relató, le dio asistencia al herido. El hombre tenía pulso bajo, pero la gente "se empezó a amontonar" porque quería saber qué pasaba. "Ella pidió que despejemos la zona y buscáramos ayuda", continuó el testigo.

"Fuimos a buscar a la Policía que estaba por Jaime Cibils, pero dijeron que ellos no podían ir o no querían, que si queríamos que nos ayudaran teníamos que llevarlo nosotros para ahí. Cuando volví, la muchacha dijo que era imposible moverlo, ya había visto que tenía un impacto de bala. Lo llevamos de arrastro como pudimos, pero la Policía no dio asistencia, si no era por los hinchas esta persona moría en el lugar", manifestó.

"No vi a otras personas heridas, esto fue en la puerta de la sede. La gente no entendía nada, entre las bombas, los fuegos artificiales, las canciones, la gente no diferenció, vio una persona tirada en el piso y pensaron que estaba alcoholizado, pero cuando nos acercamos vimos que tenía un disparo en el abdomen", concluyó.

Durante el ataque a balazos otras dos personas resultaron heridas. La principal hipótesis que maneja la Policía es que el origen sería un "tema interno" de la hinchada. El fallecido no era barra y se investiga si no fue una víctima involuntaria de un ataque dirigido a otras personas.