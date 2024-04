"Podríamos haber muerto todos": el testimonio de la madre de los dos hombres que fueron baleados durante un copamiento en Salto

El hecho ocurrió en Pueblo Belén; los delincuentes se llevaron US$ 80.000 y $ 600.000.

Pueblo Belén, una localidad del departamento de Salto donde viven aproximadamente 2.000 personas, fue escenario en la madrugada del domingo de un violento copamiento. Todo ocurrió próximo a las 2:00 de la madrugada cuando cinco delincuentes en auto frenaron en las calles Colonia y Solís.

Cuatro de los ladrones, que tenían sus rostros cubiertos con pasamontañas bajaron armados y entraron a una carnicería, ferretería y almacén, en cuyo fondo estaba la casa del propietario. Los asaltantes le pegaron un culatazo al hombre, y le exigieron el dinero de una caja fuerte. Dentro habían US$ 80.000 y $ 600.000.

Dos de los hijos del propietario, de 26 y 33 años, fueron a ayudar a su padre. En ese momento, los delincuentes le dispararon. Ambos sufrieron una herida de arma de fuego en una pierna y fueron atendidos luego por personal médico.

Los cuatro rapiñeros lograron robar el dinero, además de un reloj que el propietario llevaba en su mano, y se subieron al auto donde los esperaba el quinto implicado. En el lugar trabajó personal de Policía Científica y ahora el departamento de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Salto investiga para poder dar con los delincuentes.

La exesposa y madre de cuatro de los hijos del propietario del lugar, Roxana Moreira, contó lo que vivieron en la madrugada del domingo. "Estaba durmiendo y tengo una llamada, atiendo porque siempre estoy pendiente por mis hijos y me dicen que estaban asaltando al padre de mis hijos, que había una balacera y que podrían haberlo matado", detalló en entrevista con Telemundo.

La mujer concurrió hacia la casa del hombre junto a uno de sus hijos, Rodrigo. "Cuando llegamos al lugar mi hijo entra corriendo. No alcanzó a hacer media parte del garaje cuando salió un delincuente del comedor del padre y lo baleó en la pierna izquierda", dijo Roxana.

Rodrigo "cayó desangrándose" y su madre gritó desesperada. "El tipo me apunta a mí, yo levanto las manos y le digo que por favor no me tire".

El ladrón salió corriendo y, justo ese momento, llegaba otro de los hijos de Roxana y la víctima. "Mi hijo venía con un machete en la mano y lo atropelló; cuando lo hizo, el tipo lo baleó", agregó.

Su otro hijo quedó tirado en el suelo y el ladrón volvió a apuntarle, pero no le disparó. La mujer atinó a entrar a la casa y se encontró con el padre de sus hijos atado. Estaba lastimado porque lo habían golpeado en la cabeza. Contó que su exesposo trabajó toda la vida y, por eso, tenía esa suma de dinero ahorrada.

Los dos jóvenes que fueron heridos debieron ser trasladados a un centro de salud de la ciudad de Salto. A uno de ellos la bala le entró y salió de su pierna, pero no le afectó el hueso, aunque sí el músculo y los tejidos. El otro fue el que se llevó la peor parte porque el impacto le "destrozó" el fémur, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente, explicó su madre.

"Podríamos haber muerto todos", aseguró Roxana. "Fue imponente, yo nunca había visto una cosa así con los años que tengo", cerró.