El programa “Emprendemos Juntas” capacitará a 500 mujeres en su segunda edición

La propuesta brinda herramientas a las emprendedoras para desarrollar su negocio. Las inscripciones irán desde el 7 al 30 de junio.

Luego del éxito alcanzado en 2017, cuando cientos de mujeres accedieron a talleres, mentorías y eventos de inspiración e intercambio dirigidos a potenciar sus emprendimientos, Coca-Cola y Endeavor presentaron la segunda edición del programa “Emprendemos Juntas”, declarado de interés ministerial por el Ministerio de Economía y Finanzas.

La propuesta se enmarca en el compromiso 5by20 de la compañía, que apunta a empoderar a 5 millones de mujeres para el año 2020. Al igual que en Coca-Cola, desde Endeavor Uruguay se busca potenciar el desarrollo y crecimiento económico de la mujer a través de diversas actividades.

En esta oportunidad, “Emprendemos Juntas” proyecta alcanzar a 500 mujeres con actividades propicias para fortalecer sus habilidades de gestión de negocios, liderazgo y ventas, entre otros y para ampliar sus redes de contacto. Este mismo objetivo de potenciar el desarrollo y crecimiento económico de la mujer también es compartido e impulsado por Endeavor Uruguay.

Las interesadas en participar podrán inscribirse desde el jueves 7 hasta el sábado 30 de junio a través del sitio www.emprendemosjuntas.org.uy, donde deberán describir en qué fase del emprendimiento se encuentran, pudiendo plantear desde una idea que todavía no ha comenzado hasta la realidad de una empresa consolidada.

La selección de las mujeres que participarán este año estará a cargo de un comité ejecutivo especializado que tendrá en cuenta las características de los emprendimientos, su etapa de desarrollo y los desafíos que enfrentan.

Las elegidas tendrán la oportunidad de asistir a encuentros mensuales de mentorías individuales y grupales brindadas por el equipo de expertos de la red Endeavor, organización líder en el movimiento global de emprendedores de alto impacto. Estas instancias promoverán el intercambio de experiencias y la incorporación de nuevas herramientas administrativas y de negocios que les permitirán diagnosticar la situación actual de cada proyecto y elaborar un plan de acción.

Las emprendedoras también podrán acceder a talleres orientados a explorar diferentes temáticas necesarias para desarrollar y hacer crecer su negocio, como el manejo de las redes sociales, la gestión de empresas familiares, incorporación del comercio electrónico, entre otras.

Dando un paso adelante para alcanzar a más mujeres, esta nueva edición incorporará cursos online, que estarán disponibles las 24 horas durante los siete días de la semana. Además, el programa trabajará junto con Ceprodih en la inserción laboral de mujeres emprendedoras y con Fundación Kolping en la realización de actividades en el interior del país.

A su vez, se sumará un rincón infantil en todas las actividades del programa de forma que las madres puedan asistir mientras sus hijos están a cargo de un animador.

En 2017, la primera edición de “Emprendemos Juntas” reunió a más de 650 mujeres que accedieron a un total de 230 horas de formación diversificadas en encuentros de networking, talleres de gestión y liderazgo, y mentorías grupales e individuales a cargo de más de 40 especialistas.

El 50 % de las mentoreadas incrementó la facturación de su negocios en alrededor de 10 % respecto a 2016. El 70 % declaró haber mejorado o adquirido conocimientos de marketing, y haber desarrollado mayor capacidad para adoptar decisiones financieras.

“’Emprendemos Juntas’ llegó en un momento de estancamiento de mi negocio. Mi mentora me ayudó a pensar con optimismo y me brindó las herramientas que me sirvieron para mejorarlo”, resaltó Tanya Karpeitschik, encargada de la confitería y panadería de origen familiar “Nuevo Porvenir”.

Desde sus inicios, el programa fue declarado de Interés Ministerial por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“En Uruguay las mujeres emprenden 50 % menos que los hombres. Con esta acción pretendemos superar anualmente ese porcentaje, brindando a las emprendedoras las herramientas y la confianza necesarias para crear o hacer crecer un negocio”, señaló Verónica Gené, gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Montevideo Refrescos.