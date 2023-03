Familia de niña de 4 años que tiene un tumor cerebral realiza campaña para recaudar US$ 70.000 y operarla en Brasil

El objetivo es biopsiar el tumor, que sigue creciendo, para que Bruna tenga un tratamiento.

La familia de una niña de 4 años que tiene un tumor cerebral realiza una campaña para que puedan operarla en San Pablo. "Todos por Bruna" tiene como objetivo recaudar US$ 70.000.

A Bruna Lemos Larzabal hace nueve meses le diagnosticaron un tumor en el tronco encefálico. Pese al tratamiento que realiza, el tumor sigue creciendo y buscaron una segunda opinión en el hospital Sirio Libanés de la ciudad brasileña.

"La opinión de ellos al hacerle los estudios allá fue biopsiar este tumor, que no tiene todavía un diagnóstico -no tiene un nombre y apellido- por eso no se lo puede tratar", explicó a Telemundo su madre, "Es muy importante que tenga un tratamiento porque el tumor viene en crecimiento", agregó.

En esta línea, los profesionales le recomendaron una cirugía que "tiene un alto costo", afirmó. "Nos plantean que se haga allá por el tema de la tecnología también", dijo.

"Decidimos hacer esta campaña que se está haciendo por Bruna para que nos puedan ayudar a que salga esta cirugía y tener un nombre y apellido y así tener el tratamiento correspondiente", auguró.

Todas las formas de colaborar están publicadas en el Instagram “todosporbruna”. Además hay varias actividades programadas, por ejemplo, este sábado en el club Piedras Blancas, de 18 a 20 horas, y el domingo desde las 11:00 en el salón de fiestas y eventos Lo de Walter.