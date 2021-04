Familiares de personas con autismo abogan por una mayor inclusión en todos los espacios de la sociedad

Este viernes se celebra el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, un trastorno que afecta a 1 de cada 59 personas en el mundo.

El TEA (Trastorno del Espectro Autista) no es una enfermedad. Es una condición que afecta el desarrollo general desde el nacimiento en áreas como la comunicación, aprendizaje, interacción social y autonomía de las personas diagnosticadas- Se manifiesta en una diversidad de síntomas que varían de un niño a otro, por lo que no existe un único tratamiento y las estrategias de abordaje dependen en cada caso.

Laura Marrone, de la ONG Cunatea y madre de una niña autista, relató su historia:

"En el caso de mi hija, se detectó a los dos años y medio. Tenía la sospecha desde un poco antes. Lo hablaba con la pediatra porque veía cosas que no estaban bien. Ella me decía que lo dejara pasar, que las rabietas eran normales. Ella demoró en hablar, demoró en caminar, y tenía conductas que no estaban bien. Cuando empezó el jardín fue que la maestra me dijo: 'me parece que acá hay algo que no está bien'. Tenía comportamientos muy diferentes a los niños de su edad. Se hicieron los controles típicos que se hacen y ahí fue donde me dieron el primer diagnóstico".