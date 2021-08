Madre de cuatrillizos pide ayuda para crear un cochecito de cuatro plazas y así poder llevar a los niños a un CAIF

Tienen 14 meses y plazas asignadas en un CAIF que queda a siete cuadras de donde viven, pero no tienen cómo trasladarlos a los cuatro hacia allí.

El 27 de mayo de 2020 nacieron cuatrillizos en el Pereira Rossell: Pilar, Delfina, Zafira y Aarón. Pesaron entre 1.100 y 1.700 gramos.

Dos meses después, ya dados de alta, su mamá había contado a Telemundo las dificultades de un embarazo que fue buscado durante un año y medio y llegó después de tres inseminaciones.

Hoy los niños están grandes y sanos. Quedaron atrás las advertencias a su madre, diabética, de que posiblemente alguno de ellos no llegara al parto.

Contra todos los pronósticos han superado los riesgos y están bien de salud, no sin dificultades para sus mamás. Fueron casi mil pañales por mes.

Tienen ahora cupo en el CAIF El Alfarero, pero sus mamás no tienen cómo llevarlos. Su pareja trabaja todo el día y Natalí está sola a la hora de iniciar el viaje hacia el centro educativo. El trayecto es de siete cuadras, pero no tiene forma de hacerlo con cuatro niños que están dando sus primeros pasos.

Ha buscado cochecito de cuatro plazas, pero no encontró. Por eso, busca a alguien que pueda ayudarlas a solucionarlo. "No sé si un herrero o alguien que se pueda dar maña, no sabría ni yo cómo hacerlo, hay que inventar algo", explicó.

Tampoco tiene cómo llevarlos a los controles médicos. Tuvo servicio de emergencia por un año, pero se terminó hace dos meses y no lo pueden pagar.

También necesitan ayuda para terminar el dormitorio de los niños, que hoy siguen en el comedor. El Sunca levantó la habitación entera, pero falta terminar el cielorraso, conectar la electricidad y algunos otros detalles.

Este viernes, los cuatrillizos cumplen catorce meses. Para colaborar con ellos y su familia se puede llamar al 091 032 310.