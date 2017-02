La lucha de los jugadores con la Mutual y Tenfield

Un repaso de cómo los jugadores llegaron a chocar con la Mutual y cerrarse ante Tenfield.

Agustín Lucas fue el encargado de leer la proclama cuando los jugadores se movilizaron ante la Mutual. Ese día decidieron elevar los antecedentes ante el Ministerio de Educación y Cultura. Una semana después, los futbolistas comunicaron su decisión de no dar más entrevistas a la empresa Tenfield. Le censura a la hora de mostrar sus pancartas fue el disparador.

“No solo me parece bastante burdo, sino que también me parece bastante grave, no sé en qué otra instancia hubo censura de este tipo. Si no me equivoco con la murga Cayó la cabra pasó algo parecido, se alejaba la cámara de la misma forma que pasa ahora”, dijo Lucas.

El conflicto se enmarca en la puja que existe por el derecho de imagen de los jugadores y que enfrentó a la mayoría de los jugadores del medio local contra la directiva de la Mutual. Lucas asegura que no recibieron comunicación de alguna denuncia penal en su contra y que las diferencias de gestión sobre el asunto han quedado en evidencia.

“Me parece una especie de amenaza”, dijo Lucas. “Hay una distancia en las formas de discusión”, agregó.