Peñarol le hizo una oferta a Maxi Rodríguez y aguarda respuestas

También se está trabajando sobre la incorporación de Fabricio Formiliano y Mathías Corujo.

Walter Gargano hizo la revisión médica de rutina y firmó contrato con Peñarol por tres años. Este martes se incorpora a entrenar con el plantel.

El equipo aurinegro espera la concreción de la incorporación de Mathías Corujo. El pase de Fabricio Formiliano está complicado.

Sin embargo, el futbolista argentino Maxi Rodríguez no está lejos de Peñarol. Rodríguez, quien dejó el Newell’s Old Boys rosarino, recibió una oferta concreta desde el club mirasol pero no respondió todavía.

Por otra parte, el aurinegro sigue en busca de un delantero y maneja las opciones de Lucas Viatri, Emanuel Herrera o el chileno Esteban Paredes.

Este lunes Peñarol comenzó su pretemporada de cara al Torneo Clausura con 27 jugadores. Se sumaron al equipo Nicolás Albarracín, Cristian Palacios, Rodrigo Viega y Miguel Merentiel.

Nahitan Nández no entrenó porque obtuvo un día adicional de licencia. Urruti y Freitas trabajaron de forma diferenciada porque están lesionados. Lucas Cavallini se suma la próxima semana luego de estar con la selección de Canadá.

El jueves partirán a Solanas para hacer más trabajos de pretemporada.

“Tenemos expectativas de poder traerlo”, dijo el director deportivo de Peñarol Gonzalo de los Santos sobre incorporar a Fabricio Formiliano. Sobre Corujo, el director dijo que no está aún resuelto y que se está evaluando la viabilidad.