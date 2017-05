La acusación de Pablo Mieres durante su interpelación a la ministra María Julia Muñoz

El planteo de Mieres:

Hay dos mails publicados que prueban que desde la conducción del Ministerio de Educación se les dio la orden a los funcionarios que reprodujeran las opiniones del Ministerio durante toda la interpelación, me parece que se cruza la línea.

Lamento y deploro enormemente que desde la cuenta oficial del FA en las redes sociales se me haya calificado de mentiroso y oportunista. Por cierto, está muy fuera del tono y el nivel con que debemos asumir este tipo de instancias.

La respuesta de Muñoz:

No manejo no Twitter, no manejo otros medios porque en realidad en el momento actual han dado lugar a muchas falsedades. Rechazo lo dicho, ningún funcionario del Ministerio ha tenido orden de dar a conocer nada más que el lugar donde estamos.