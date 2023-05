La Asociación de Porteros reclaman por la falta de regulación de los tótems

La Asociación de Porteros afirma que se perdieron 1.000 puestos de trabajo por la instalación de tótems en los edificios. Según estiman, tener servicio de portería presencial las 24 horas tiene un costo mensual de $150.000, mientras que el costo mensual del portero virtual ronda los $54.000.

En este marco, desde la asociación tienen elaborado un proyecto en el que piden mayor aportación e impuestos para los sistemas de vigilancia virtual y los tótems que se colocan en los edificios.

¿Cuál es la realidad del sector?

Lo conversamos con el presidente de la Asociación de Porteros, Óscar Fernández, y con el secretario de la asociación, Mario Gómez.

El reemplazo de los porteros por tótems en edificios

Óscar Fernández

Vecinos

Óscar Fernández

Hay muchos vecinos que han dicho que ellos no quieren la máquina, ellos quieren al portero en persona. Hay gente que ha puesto tótems en edificios y después lo han sacado porque no están conformes. No prestan los servicios que prestamos nosotros. Pienso que el tótem no es una persona física.