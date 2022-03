Secretario de Audaf: "Una amenaza de muerte no se puede naturaliza nunca"

Fiscalía investiga junto con personal de Delitos Informáticos una amenaza realizada al juez de línea Martín Soppi, que estaba designado en el partido que iba a jugar Nacional con Wanderers el fin de semana. Esta amenaza, que se suma a otras que recibieron árbitros asignados al encuentro entre Danubio y Peñarol, provocaron que el fútbol se suspenda. Audaf planteó que no estaban dadas las condiciones necesarias para continuar con la actividad deportiva.

Reunión con autoridades

Hubo varios puntos que se trataron de esto. No le hemos dado el cierre aún. Hoy tenemos una reunión nuevamente. La reunión de hoy es AUF, Audaf, clubes y la participación de grupos de interés. Prevención, seguridad, bajar un poco las declaraciones pre y post partido. No es que no se pueda opinar. El tema es el respeto de lo que puede decir. Lo que buscamos es tratar de flexibilizar y que se sienta empatía con el árbitro. Hay un límite para todo. Desde ciertos actores del fútbol ese límite se ha pasado. Endurecer las medidas no. Sí lo que buscamos es que las medidas se apliquen y no que ante situaciones como insultos u otras palabras similares se culmine con el apercibimiento. Hay un protocolo del 2017 que prevé esas situaciones y le da potestad al área de seguridad de la AUF si entiende que el ambiente es hostil para el juego y en su defecto poder detener el juego. Es un tema que tenemos que conversarlo y hablar. Entiendo que a futuro puede tener efectos positivos. A veces desde dentro del campo de juego no se escuchan los insultos. No es el árbitro que pide suspender el partido. La idea es que no se deje solo sobre los hombros del árbitro la potestad de suspender el partido. Buscaremos que se pare el partido y que se le comunique a la hinchada. Si continúan los cánticos, se para el partido.

Amenaza al juez Soppi

Culmina el partido por Libertadores y cuando llega al hotel de noche se encuentra con correos electrónicos con información de su vida. Él es una persona que sabe manejar la presión. Somos árbitros, entendemos de la presión, pero amenaza de muerte ya es un límite que no estamos acostumbrados. Comenzamos a discutir salidas y el sábado a la tarde se da la situación de Gustavo. Soppi no renunció. Si debemos ser autocríticos, capaz que no fue el ideal de nuestro proceder. Siempre tratamos de mantenerlo en reserva por pedido de compañero. El mundo del futbol se ha acostumbrado a esto. Lamentablemente esto se ha incorporado. Es un tema social. Lamentablemente se ha naturalizado la locura esta de voy a la cancha e insulto. Podemos naturalizar que está mal. Una amenaza de muerte no se puede naturaliza nunca. Es algo que se está conversando (poner un parate en estas situaciones). Es muy difícil que se le pueda atar las manos a un hincha. Esto tiene que parar porque si no nosotros no podemos continuar.

“Ganan los violentos”

Ya bastante tenemos con lo que nos rodea, no queremos meterme con el ámbito del ministerio. Para mí en una situación de violencia y amenazas no hay garantías y yo no puedo continuar. Si no puedo continuar, el espectáculo no puede ser normal.

