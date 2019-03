Topolansky afirma que no se ha topado con ningún desencantado y que la oposición solo coincide en el querer sacar al Frente Amplio del Gobierno

"Sin la mayoría no gobernás", apuntó la vicepresidenta, y consideró que se irá a balotaje.

El Frente Amplio y sus chances de alcanzar un cuarto gobierno. ¿Cómo ven la unidad del Frente Amplio en esta carrera electoral? ¿Tener a cuatro precandidatos terminó siendo positivo para reactivar a la militancia o diluye ese empuje? Abordamos el tema junto a la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky.

El mejor escenario para nosotros es ganar en octubre y con mayoría parlamentaria. La segunda opción es ganar la mayoría parlamentaria en octubre y ganar en noviembre. La tercera sería ganar en noviembre sin mayoría. Y la peor sería no ganar.

Creo que vamos a ir al balotaje, de la impresión de que eso es así. Hay una consigna unánime en la oposición en querer sacarnos, aunque no tienen una posición unánime en varios temas. Se plantea con una virulencia que llama la atención.

No me he topado con ningún desencantado, y eso que ando por la calle todo el tiempo. Sí me he encontrado con compañeros del Frente que pueden no estar muy conformes con algunas políticas. Pero es cierto que también falta información.

Dependemos de muchas cosas que pasan en el mundo. El trabajo es lo que más le importa a la gente, desde mi punto de vista.

La interna del Partido Nacional es siempre la que más levanta polvareda. El Partido Nacional comenzó la campaña electoral al otro día que perdió la elección, el Frente Amplio recién empezó con su interna.

Nosotros tenemos un solo programa, cada candidato pone su énfasis o la modalidad de llevarlo adelante. Un programa es un rumbo que está atravesado por muchas circunstancias, como ganar o no la elección, o la composición parlamentaria.

Nosotros hemos negociado siempre, hay cosas que sacamos por unanimidad y en base a negociaciones, pero es cierto que hay otras que no pudimos.

Ningún programa de ningún partido se puede cumplir si no se tienen los votos. Y los votos significan la mayoría, a veces la mayoría especial. Sin la mayoría no gobernás.

Hay legisladores en todos los partidos con talantes más negociadores y otros más tajantes que no negocian nada. Somos el partido que ha dado más participación a la oposición.

Enrique Iglesias manejó la idea del shock de infraestructura. Para dar un salto en nuestro desarrollo es eso lo que precisamos. Eso supone trabajo, pero también conectividad, hace a la descentralización. Esto, claro, implica conseguir recursos.