El caso Gamestop y el sacudón de Wall Street

En las últimas horas el mundo entero está conversando en redes sociales sobre un grupo de jóvenes organizados que sacudió Wall Street.

Es probable que, en las últimas horas, más de un ejecutivo de Wall Street haya tenido un dolor de cabeza.

Es que la bolsa de valores de Nueva York vive un sacudón con epicentro en la empresa GameStop, porque los inversores apostaban a su caída bursátil, pero se terminó convirtiendo en la obsesión de un ejército de inversores coordinados en el foro digital Reddit, desde donde animaron a disparar su valoración encendido alarmas en los grandes fondos de inversión, que van camino a perder más 5.000 millones de dólares.

"Wall Street Bets", es un subforo de esta red social Reddit que lleva varios días en ebullición con cientos de miles de usuarios alentándose los unos a los otros a comprar acciones y así poner en suspenso las operaciones especulativas de los fondos de venta corta.

"Wall Street Bets" y sus prácticamente tres millones de usuarios se dieron cuenta de la cantidad de acciones prestadas que tenía el fondo de inversión Melvin Capital en empresas como GameStop o la cadena de cines AMC, y a base de comprar sus acciones elevaron su valor intentando hacer quebrar a los especuladores.

Pese a que un grupo de expertos en mercados salió en las últimas horas a criticar a los inexpertos inversores que provocaron estos inesperados temblores en Wall Street, los foristas sabían perfectamente que estaban provocando este efecto dentro del mercado.

GameStop rozó este miércoles 380 dólares por acción cuando hace una semana valía unos 37, mientras que AMC alcanzó los 20 dólares cuando hace cinco sesiones se situaba en 3, liderando una lista volátil en la que también se cuentan las fabricantes de teléfonos BlackBerry y Nokia.

Figuras de los negocios estuvieron muy activas en las redes sociales arengando a las masas. Un ejemplo es el polémico fundador de Tesla, Elon Musk, que este jueves tuiteó lo siguiente:

“No puedes vender casas que no te pertenecen. No puede vender autos que no te pertenecen. Pero, ¿puedes vender acciones que no te pertenecen? Esto es la venta corta. Es una estafa. Solo es legal por razones de vestigio”.

u can’t sell houses u don’t own

u can’t sell cars u don’t own

but

u *can* sell stock u don’t own!?

this is bs – shorting is a scam

legal only for vestigial reasons

— Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021