¿El ciclo hormonal femenino afecta el rendimiento deportivo? la palabra de una especialista y la experiencia de María Pía Fernández

Durante el ciclo menstrual, los patrones hormonales cambian. Hay momentos en los que se generan más o menos estrógenos, testosterona y progesterona ¿esto afecta el rendimiento de las deportistas?

"Por ejemplo, sobre la última fase del ciclo, en la fase lútea, existe un aumento de las concentraciones de la progesterona. Esto puede traer efectos, sobre todo en lo que respecta al aumento de temperatura corporal basal. Puede aumentar a su vez pulsaciones, puede traer aparejado modificaciones en la presión arterial y que algunos deportistas no sientan que puedan tolerar entrenamientos con mayor exigencia. También tenemos evidencia que en periodos previos a la ovulación, existe un pico de estrógenos que podría determinar que algunos tejidos como ligamentos y tendones, exista más laxitud, más probabilidad de lesiones deportivas. En todas las fases del ciclo se pueden estimular y entrenar las capacidades sin ningún problema. Hay resultados y récords mundiales en todas las fases del ciclo", explicó a Telemundo la doctora Amalia Romero, especialista en medicina del deporte.

De todas formas no hay indicación de entrenar una parte del cuerpo puntual respecto al momento del ciclo porque se trata de patrones individuales de cada deportista, por lo que se recomienda llevar registro sistematizado a fin de poder adaptar los entrenamientos.

María Pía Fernández entrena desde que es pequeña, lleva años de conocimiento de su cuerpo y ya aprendió a reconocer cuándo rinde mejor y cuándo se fatiga más o siente más dolor en sus lesiones. Sin embargo, esto surgió por interés propio de ella y su entrenador.

"Desde que empecé muy chiquita, hasta el día de hoy, el tema de la menstruación y el deporte ha sido muy complicado. Por ejemplo me acuerdo de tener 17 o 18 años cuando tuve por primera vez mi primer episodio de amenorrea deportiva, que es cuando se corta el ciclo, y me acuerdo de ir al ginecólogo de toda la vida y que no tenía idea. Era como: 'Pah, sí... creo que eso pasa en atletas de alto rendimiento'. Pero no me sabían guiar de una manera precisa", contó en diálogo con Telemundo la corredora mediofondista de 29 años que participó de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Allí comenzó su búsqueda en internet, consultó a otras deportistas, profesionales del exterior e, incluso, hasta la actualidad debe consultar fuera del país para obtener alguna de las respuestas.

En principio una de las medidas que tomaron fue modificar el ciclo menstrual con pastillas anticonceptivas para que coincidiera su mejor momento del mes con los entrenamientos o las carreras importantes.

"Por ejemplo inhibía un ciclo mediante las pastillas y hacíamos que el ciclo cayera justamente la semana previa de la competencia importante para sentirme mejor, pero a la larga lo que empecé a ver con eso era que me generaba cierto desorden hormonal porque está forzando algo que debería ser natural", reflexiona.

Dejó de poner en práctica eso con su mejor carrera. "La mejor carrera de mi vida, mis mejores 1.500 metros, fueron en el 2019, que es el récord nacional en el Campeonato del Mundo de Doha, y habíamos hecho una planificación hermosa: el ciclo iba a caer en un momento y por un tema de estrés propio del cuerpo, de que se acercaba una competencia importante, el ciclo se hace modificó totalmente y termine compitiendo con el ciclo que era lo que justamente no queríamos o lo que no habíamos proyectado. Se dio así y aún así fue la mejor carrera de mi vida. Después de ahí dije que no iba a forzarlo más, no iba a hacer algo antinatural. Desde ese momento dejé que que el ciclo sí era su rumbo", narró.