El telescopio de Arecibo, estrella del mundo de la astronomía, será desmantelado

Algunos los catalogaron como uno de los grandes iconos de la curiosidad humana y hasta como el gran ojo hacia el cosmos. Este telescopio es uno de los más icónicos del mundo, una referencia a nivel mundial.

El reconocido telescopio de Arecibo en Puerto Rico será desmantelado luego de 57 años de servicio ya que podría colapsar, anunció esta semana la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NSF), que se encarga de administrarlo.

El 10 de agosto y el 6 de noviembre se rompieron dos cables que sostenían las 900 toneladas del telescopio sobre una antena parabólica de 305 metros de diámetro.

A los especialistas les preocupa que otros cables también puedan romperse en cualquier momento, haciendo que cualquier intento de reparación sea excesivamente peligroso.

Según detalla The New York Times, “los ingenieros concluyeron que todos los cables eran sospechosos y que podrían no soportar las cargas para las que habían sido diseñados. Cualquier esfuerzo de reparación solo pondría en riesgo a los trabajadores y el resto del observatorio y probablemente no sería capaz de prevenir en algún momento futuro un colapso catastrófico descontrolado”.

El telescopio es uno de los más grandes del mundo y fue una herramienta clave para muchos descubrimientos astronómicos.

Los mensajes de tristeza por la noticia se difundieron en redes sociales tanto por astrónomos profesionales como aficionados que utilizaron el telescopio para su trabajo de observación del cosmos durante décadas.

El lugar incluso fue escenario de varias películas. Una escena de acción de James Bond "GoldenEye" tiene lugar sobre el telescopio, y en la película "Contacto" una astrónoma interpretada por Jodie Foster utiliza el observatorio en su búsqueda de señales extraterrestres.

La empresa de ingeniería que examinó la estructura concluyó que los cables restantes eran posiblemente más débiles de lo esperado y recomendó una demolición controlada.