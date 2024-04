Liberar miles de mosquitos estériles: una de las herramienta para combatir el aedes aegipty

"Los liberados estarán marcados con un color para avisar a la población y que no los maten", explicó Mauricio Díaz de Salterain, uno de los expertos consultados.

No es la primera vez que el mundo -y América Latina en particular- lidian con los mosquitos. De hecho, es el insecto más letal en términos de muertos en su haber. Pero la academia no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados y al igual que en otras partes del mundo, la esterilización aparece como una herramienta.

Científicos uruguayos trabajan para formar colonias de mosquitos esterilizados y así reducir la cantidad de aedes aegipty en un mediano y largo plazo.

El plan implica liberar unos 150.000 mosquitos por semana. Se podría comenzar a aplicar en la primavera.

"Cuando se haga la liberación de machos se hará una campaña de concientización. Tal vez la gente no se pueda poner a pensar si es macho o hembra, pero estos estarán marcados con un color para distinguir. Habrá campañas para avisar a la población y que no los maten", explicó Mauricio Díaz de Salterain, docente de la unidad de Parasitología y Micología del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.

"No es una especie autóctona, es introducida y es una plaga. Así que si se logra erradicar, mejor", explicó la doctora Yester Basmadjian.

Conocé los detalles en el informe de Agustina Rovetta.