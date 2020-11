Romance pandémico: así viene cambiando el comportamiento de los usuarios en las apps de citas

Tinder, Match y OK Cupid difundieron números y analíticas sobre el cambio en el comportamiento de los usuarios a raíz de la pandemia.

Las estadísticas no dejan mentir. Durante los meses más complicados de la pandemia, las aplicaciones de citas vieron cómo sus números se daban vuelta.

Las largas conversaciones por chat y por videollamada derrocaron a los encuentros casuales de una noche. Así lo demuestran cifras divulgadas por las aplicaciones más conocidas en el rubro como Tinder, Match, Grindr y OK Cupid.

El pico máximo de actividad registrado en Tinder fue el 29 de marzo pasado, con más de tres mil millones de emparejamientos virtuales. Pero para ese entonces casi ningún país del mundo mantenía su vida “normal”, estábamos confinados. Eso se reflejó en el aumento de las conversaciones. El intercambio de mensajes creció un 76% y las charlas digitales fueron un 26% más largas. Las analíticas señalan que en estos meses incluso se dio un fenómeno más particular, que fue que los usuarios migraron de Tinder u otra app de citas a otras aplicaciones como Zoom y Whatsapp para continuar construyendo esos vínculos virtuales.

A propósito de esto, El País de España recoge que “una encuesta reciente de OK Cupid reveló que el 85% de los 70 mil usuarios entrevistados consideraba más importante desarrollar una conexión emocional que una física”. También se observó “el incremento del 5% de los que buscaban relaciones de larga duración y una caída del 20% de los que buscaban sexo de una noche”.

El uso del videochat en las apps de citas también aumentó en los meses de la pandemia. Antes de la llegada del coronavirus el video se usaba solo un 6% en el total de interacciones y ahora pasó a ser del 70%.

Terapeutas de pareja consultados por el diario español señalan que las charlas por video “podrían reducir la hiperidealización que hacemos de las personas con las que solo nos comunicamos por chats. La burbuja de idealización es muy común en el mundo digital y contra ella llevan años luchando los psicólogos. El video podría ser un paso intermedio entre la realidad y las expectativas”.

La antropóloga Helen Fisher declaró al diario The New York Times que “la pandemia está cambiando el cortejo para mejor, no solo porque la gente está forzada a hablar y a conocerse mejor, sino porque también está obligada a tomarse las cosas más despacio”.