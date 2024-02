Una raya llamada Charlotte que vive hace ocho años sola en un acuario está embarazada; ¿de qué se trata la reproducción por partenogénesis?

Lo llamativo del caso es que nunca tuvo contacto con ningún macho de su especie ni de otra especie de rayas, por lo que su embarazo es muy inusual

Las instalaciones del Aquarium & Shark Lab de la ciudad de Henderson, en Carolina del Norte, donde reside Charlotte, se han visto copadas de visitantes porque llama mucho la atención que una raya de entre 12 y 14 años de edad, esté gestando crías sin haber tenido contacto con un macho de su especie.

A esto se lo conoce como partenogénesis. El término derivado del griego significa nacimiento a partir de una virgen y se usa en biología para referirse a una forma de reproducción en la cual un óvulo se desarrolla sin la participación de la célula sexual masculina.

La partenogénesis ocurre cuando pequeñas células llamadas "cuerpos polares", que se forman al mismo tiempo que los óvulos y en un proceso normal se desintegran, en estos casos se fusionan con los óvulos, aportando el material genético necesario para que surja un embrión viable. En otras palabras, son óvulos que se segmentan a sí mismos hasta formar un embrión completo dotado del mismo material genético de su progenitora, sí, son clones.

La partenogénesis puede darse en algunas especies dependiendo de las situaciones medioambientales, como una forma de aumentar el número de individuos de la comunidad, y hacer frente a condiciones adversas, a la espera de un escenario más propicio para retomar la reproducción sexual, o porque creen que los machos de su especie no está capacitado para reproducirse.

Esto quiere decir que si a la hembra no le parece que el macho sea de interés o no tiene buenas cualidades prefiere fecundarse a sí misma y seguir con su propio linaje, aunque esto no exime que más adelante tenga otras gestaciones a partir de una fecundación del óvulo espermatozoide.

También se sabe que este mecanismo reproductivo es común en reptiles, insectos, anfibios, y algunas especies de peces y aves. En los mamíferos no suele darse.

Y no, no es lo mismo que ser hermafroditas, lo único que tienen en común es que se trata de dos métodos de reproducción con un solo progenitor, pero cuando una especie es hermafrodita es porque tiene gametos femeninos y masculinos, que no siempre se activan a la vez pero que les permite reproducirse sin asistencia. Sin embargo, la partenogénesis se da solo con células femeninas que se fecundan a sí mismas.

En conclusión, es probable que Charlotte, viera amenazada su especie y por eso decidiera reproducirse de esta manera y no esperar a que haya un macho disponible de su misma especie, de hecho ya lleva ocho años sola.