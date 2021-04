¿Una serpiente en la Playa Ramírez? Sí, y son más comunes de lo que pensamos

Funcionarios de limpieza de la Intendencia estaban trabajando cuando detectaron a la serpiente. Se trata de una crucera, una especie originaria de nuestro país.

La presencia de víboras y serpientes en el medio urbano no debería sorprendernos del todo. Se estima que hay más de una treinta de especies en nuestro territorio y algunas de ellas suelen compartir su hábitat con los humanos.

Sin embargo, el rescate de una crucera en la playa Ramírez, llamó la atención y llevó a la Intendencia Municipal de Montevideo a recomendar precaución.

"No es la primera vez que aparecen, ya han aparecido varias veces. Y no es nada raro, es normal", explicó el veterinario especialista en ofidios, Alejandro Crampet.

Ahora bien, ¿cómo llega una víbora como esta a la costa urbana? "Son traídas por las corrientes, o sea con las crecientes, son arrastradas por el agua. Y bueno van cayendo en diferentes lugares a lo largo del río Uruguay. Algunas llegan hasta acá. Nadar, nadan, pero en lo general vienen arriba de los camalotes", agregó Crampet.

El clima cálido colabora a que las serpientes pueden llegar tan lejos arriba de un camalote. Si las temperaturas hubiesen bajado drásticamente luego de las lluvias, es probable que el animal se hubiese ahogado.

"El individuo que apareció pertenece al género Bothrops, es conocido como crucera por la gente. Tenemos dos especies y el 90% de los causantes de los accidentes ofídicos que hay en el país con cierta gravedad", explicó el especialista.

La serpiente fue capturada y se le realizaron estudios de ADN antes de liberarla, este jueves, en la reserva Tálice, en el departamento de Flores. Los estudios van a servir, en el mejor de los casos, para determinar de dónde vino el animal para poder liberarlo en territorio. ¿Por qué no soltarla directamente en cualquier campo? "Tu no podés liberar un animal que no sabés qué origen tiene en un lugar donde hay otras poblaciones. Yo tendría que liberarlo a él en un lugar donde hay una población de estos animales. Eso no se debe hacer", agregó Crampet.

Sencillamente liberarla podría generar un desequilibrio o propagar enfermedades entre otros ejemplares que anden libres.

Si te llegás a encontrar con una serpiente y no tenés la posibilidad de dejarle libre, la recomendación es directamente llamar al 911 o al departamento de bomberos.

Y algo importante: no es del todo malo encontrarse con un animal de estos en el medio urbano: "La mayoría de las especies que hay acá en Montevideo muchas se alimentan de ratones así que son beneficiosas para la gente".