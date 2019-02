Se proyectarán seis documentales sobre artistas musicales.

Este domingo llega la cuarta edición del Film Music Festival, el certamen de documentales de músicos. En la edición de 2018 la gran ganadora fue “Chavela”.

La vigente edición habrá seis títulos en proyección: Yo no me llamo Rubén Blades, Chico: artista brasileño, Piazzolla: los años del tiburón, My foolish heart y Koda.