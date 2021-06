"El perfecto David": película coproducida por Uruguay y Argentina que fue seleccionada en Festival de Cine de Nueva York

Es de las únicas películas iberoamericanas que compiten en el Festival de Cine de Tribeca.

"El perfecto David", ópera prima del argentino Felipe Gómez Aparicio, es parte de la Selección Oficial del Festival de Cine de Tribeca 2021, que se lleva a cabo hasta el domingo 20, en la ciudad de Nueva York, con un formato online y presencial.

El film contó con la producción de Oh My Gomez y Roberto Me dejó Films de Argentina, Primo y La Mayor de Uruguay.

La productora uruguaya La Mayor se ocupó de encontrarle el financiamiento al proyecto que este martes tendrá su estreno mundial y participará por el premio del público dentro de la categoría Tribeca Online Premieres (Tribeca en Casa). En esa categoría es la única película iberoamericana.

Federico Moreira, de la productora uruguaya La Mayor, contó que "ellos estaban buscando coproducción acá, para hacer el sonido, y para conseguir otras cosas. El guión a mí me encantó desde el principio. Está buenísima la temática".

Con guion de Leandro Custo y el propio Gómez Aparicio, “El perfecto David” cuenta la historia de un adolescente obsesionado con su cuerpo, quien es presionado constantemente por su madre para alcanzar la perfección física. La protagoniza el actor argentino Mauricio di Yorio, quien se quedó con el papel luego de un arduo casting.

La Mayor ya había producido En el Pozo, el thriller uruguayo con muy buena repercusión en festivales y asistencia de público.

"De hace un tiempo a esta parte está mejorando el tema de los fondos públicos, el apoyo del estado al cine. Me parece que siempre hay que estar trabajando en eso, para que se mantengan o mejoren", dijo Moreira.

La co-producción uruguayo-argentina se estrenará este miércoles 15 de junio en el prestigioso festival neoyorquino, como única película iberoamericana en la selección.

Está previsto que se estrene hacia fin de año en Uruguay y Argentina.