Estrenos de cine: Wes Anderson estrena nueva película y vuelven los Cazafantasmas

También hay una nueva película uruguaya que mezcla ciencia ficción y acción

Llega a los cines La Crónica Francesa, del prestigioso director estadounidense Wes Anderson, que hizo con anterioridad Los Excéntricos Tenenbaum y Hotel Budapest.

Su nuevo film está ambientado en la redacción de una revista estadounidense en una ficticia ciudad francesa del siglo XX, y da vida a una colección de historias que son publicadas en la revista en cuestión.

El autor reconocido por sus encuadres simétricos, su particular paleta de colores y ambigüedad temporal, se inspiró para esta película en la prestigiosa revista The New Yorker.

Y como es costumbre, pone en pantalla grande figuras como Tilda Swinton y Timothée Chalamet, Adrien Brody Y Bill Murray que ya son clásicos dentro de las películas del director.

Por otra parte, vuelven los cazafantasmas.

Ghostbusters: El Legado es la continuación de la saga iniciada en la década de 1980. Cuando una madre soltera y sus dos hijos llegan a un pequeño pueblo, comienzan a descubrir la conexión entre los cazafantasmas originales y el legado secreto que dejó su abuelo. La protagoniza Paul Rudd.

Y se estrena, además, Ojos Grises, dirigida por Santiago Ventura -el uruguayo que anteriormente hizo Tan frágil como un segundo.

La película cuenta la historia de Una niña (interpretada por Cecilia Milano) que posee la capacidad de ver en colores en un mundo distópico en el que las personas solo pueden ver en blanco y negro.