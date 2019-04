María Noel Riccetto se despidió del Ballet Nacional del Sodre: “Estoy feliz, agradecida y a las órdenes para lo que se me necesite”

La primera bailarina del Sodre dijo que "este va a ser un año de celebración".

Así se despidió la artista:

No quiero hacer esto dramático. Lo vengo pensando desde hace tiempo este tema. Cuando se lo dije a Igor por primera vez se me rio en la cara. Dije que el año que viene quería que fuese mi último año. Y ese día llegó.

Era muy difícil imaginarme cómo iba a ser este momento, pero acá estoy. Estoy agradecida de haber podido volver a mi país a hacer lo que más me gusta y lo que me he dedicado durante 33 años.

Estoy agradecida al Ballet, al Auditorio, a Julio Bocca, a Igor, a todos. Gracias.

Estoy feliz, re contenta. Ahora se vienen cosas buenísimas. Tengo muchas ganas de hacer otras cosas. Siempre voy a seguir involucrada con la danza. Estoy a las órdenes para lo que se me necesite, lo dejé claro.

Este va a ser un año de celebración. Quiero celebrar con todo el mundo. Lo que he hecho yo lleva atrás y al lado un montón de gente.