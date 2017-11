Púlsar Conciertos Contemporáneos realiza el cierre de la temporada 2017 con la presentación de la obra del compositor Terry Riley denominada “En DO”

Es este jueves 9 de noviembre a las 21:00 horas en la Sala Zavala Muníz del Teatro Solís.

Se realizará el montaje escénico con la modalidad de instalación sonora, de forma que el público podrá desplazarse sobre el escenario. En DO compuesta en 1964 por Terry Riley [1935, USA], es la pieza icónica del minimalismo, y la obra que inauguró una nueva era musical, después de la cual el mundo nunca fue el mismo.

El trabajo cristalizó su pensamiento musical hasta ese momento y su interés por la improvisación – ya cultivada – y su amor por John Coltrane y Miles Davis. En DO también reflejó y refractó la inspiración de las repetitivas estructuras musicales que había escuchado y amado en la música del norte de África.

Fue escrita como una pieza definida por las interacciones entre los músicos y que sería diferente en cada interpretación en términos de duración, estructura y tempo. En DO es fácil de entender, pero compleja en aspectos sutiles.

En DO se componen de 53 frases musicales cortas, numeradas. Cada frase puede repetirse un número arbitrario de veces y cada músico controla sus frases, es decir, en qué momento realiza un cambio de frase, incidiendo así en la duración general. Con una duración de entre 45 a 70 min,

En DO termina cuando todos los músicos llegan a la frase final Nº53.

De esta manera, aunque el contenido melódico de cada parte es predeterminado, EN DO tiene elementos de música aleatoria. Las frases deben ser tocadas en orden, aunque algunas pueden ser omitidas. Es habitual que uno de los músicos toque un ostinato sobre la nota do durante toda la pieza, oficiando de metrónomo.

Músicos en escena: Nicolás González (guitarra eléctrica), Lucía Gatti (Cello), Julieta Garrido (Violín), Sebastián Pereira (vibráfono), Juanita Fernández (marimba), Diego Cabella(piano), Anna Pimentel (voz), Ian Lampel (música procesada por computadora).

“Esta pieza se caracteriza por la versatilidad de la instrumentación. La misma es libre, y permite que la pieza se mantenga en vigencia cultural, tecnológica y estética. La versión que realizaremos será un ensamble acústico, con Piano, Cello, Violín, Guitarra Eléctrica, Vibráfono, Marimba y Voz; metales y maderas. La novedad es que contaremos con la interpretación de Ian Lampel, un músico que utiliza los medios electrónicos para procesar sonido y generaremos una versión electrónica de esta pieza tradicional del Minimalismo musical”.

La tímbrica será modificada en vivo, la vibración de los emisores y receptores determinará el curso y el desarrollo del concierto. La disposición escénica permitirá que el público pueda caminar alrededor de los músicos y hasta bailar – si lo desearan – en un espacio más amplio al costado de la escena.

Será una fiesta para los sentidos, desde la escucha y la posibilidad de incluir la danza en un repertorio tan determinante como En DO (In C), de Terry Riley.

Más información