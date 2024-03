Video: Luis Miguel brindó un show de casi dos horas ante miles de personas en el Estadio Centenario

El Sol de México alternó sus baladas con sus canciones más movidas en una emotiva noche.

Luis Miguel brindó un show de casi dos horas ante miles de personas en el Estadio Centenario. El Sol de México alternó sus baladas con sus canciones más movidas en una emotiva noche.

Vinchas, remeras con su nombre, banderas y gorros de mariachi. El ambiente en la tarde de este sábado en las inmediaciones del Centenario ya daba cuenta que se vendría una noche esperada: la llegada de Luis Miguel a Uruguay.

Las luces del Centenario se apagaron a las 21:00 horas, justo cuando estaba programado el comienzo del show. Antes, y como telonera del artista, cantó la uruguaya Meri Deal.

Habían pasado ya varios años desde que El Sol de México había venido al país y la caída de las luces en el Centenario para dar paso a un show de pulseras con brillantes que daban en la entrada eran señales que el reencuentro estaba por darse. El show comenzó con el sonido de los instrumentos de viento acompasados con la batería mientras en las pantallas gigantes se mostraban imágenes del cantante.

El estallido fue total cuando Luis Miguel salió al escenario y bajó unas largas escaleras que lo acercaron al público. "Será que no me amas" fue la primera canción que cantó. El artista prácticamente no habló con su público, pero sí lo hizo a través de sus típicos movimientos de cintura y sus sonrisas cómplices en cada tema que entonó.

Durante casi dos horas Luis Miguel interpretó varios de sus hits que lo catapultaron a la fama y pasó desde los temas más movidos, con el grupo de mariachis que puso a bailar al Centenario, hasta sus más clásicas baladas como "La Incondicional" y "Hasta que Me Olvides". El mexicano lució su ya conocido traje negro, bailó y hasta agarró el dron que sobrevolaba el estadio e hizo palpitar a los miles de fanáticos que lo fueron a ver.

El show se cerró con la canción "Cuando Calienta el Sol" y una lluvia de fuegos artificiales que fueron el broche de oro para el reencuentro entre el artista y sus fanáticos.