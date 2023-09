"Detrás de ellos estamos todos": Darío Rodríguez manifestó su "total apoyo" a los jugadores de Peñarol en el conflicto

El entrenador aseguró que pese al descuento salarial los deportistas "siguen entrenando con total normalidad y profesionalidad".

Darío Rodríguez, el entrenador del plantel principal de Peñarol, habló este lunes luego de varias semanas de silencio y se refirió al paro de futbolistas que ya lleva tres semanas y que no tiene fecha prevista de finalización.

"Ni hablar que cada lucha es justa. Está bueno que se la visibilice, que se la escuche, que se trate de solucionar. En el caso mío, saben muy bien que los jugadores de acá tienen mi total apoyo y que voy detrás de ellos en ese aspecto", comenzó Rodríguez en conferencia de prensa.

Consultado sobre los temas políticos que enredan al conflicto con la Mutual de Futbolistas, el entrenador dijo que "prefiere abstraerse". "No por ser tibio, sino porque no tengo toda la información. Si bien uno sabe ciertas cosas, no sabe todo. Tampoco es mi labor", respondió.

En este sentido, enfatizó: "Lo que me ocupa y preocupa es que el jugador pueda lograr sus cosas para que, de esa manera, desarrolle de la mejor manera posible su labor. Detrás de ellos estamos todos, yo y mi cuerpo técnico".

Tal como se informó, el club resolvió descontar la mitad del sueldo a los futbolistas por no cumplir "con su principal función", en palabras del presidente Ignacio Ruglio. Al respecto, Rodríguez aseguró que los deportistas "siguen entrenando con total normalidad y profesionalidad".

Por último, habló de los lesionados: Valentín Rodríguez "está entrenando y haciendo minutos de fútbol" y a Abel Hernández "se lo está llevando más lento para que esté lo mejor posible lo antes posible".