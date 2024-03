Detuvieron a Sebastián Sosa y los otros tres jugadores de Vélez acusados de abusar sexualmente de una joven

Los futbolistas permanecerán 48 horas detenidos mientras se define la situación procesal.

El arquero uruguayo de Vélez Sarsfield Sebastián Sosa quedó detenido por la Policía junto a los otros tres jugadores del plantel (los argentinos Braian Cufré, Abiel Osorio y el paraguayo José Florentín) que son acusados por una periodista de 24 años de haber abusado sexualmente de ella.

Los deportistas se presentaron ante la fiscal de Tucumán Eugenia María Posse y quedaron detenidos luego de tres horas de declaración en Cámara Gesell, informaron medios locales como C5N.

Permanecerán 48 horas detenidos mientras se define la situación procesal de cada uno.

Sosa y sus compañeros llegaron este lunes por la mañana a los tribunales de Tucumán junto a sus familiares y sus abogados y quedaron detenidos luego del mediodía.

Suspensión de contratos

Tras conocerse la noticia de la detención de los futbolistas, Vélez comunicó que resolvió la suspensión del contrato de los cuatro jugadores.

"Se dispuso el inicio de un sumario interno para que, a la máxima brevedad, se determinen las medidas definitivas a tomar respecto de los cuatro jugadores", indicó el club en un comunicado.

"Las áreas de Fútbol, Géneros y Legales del club, entre otras, se encuentran abocadas al tema en forma permanente, con el objeto de atender la situación con la seriedad que merece, y asimismo, tomando las medidas en los momentos oportunos de forma de salvaguardar y proteger los intereses del club", agregó la institución.

Por último, reiteraron "se más profunda preocupación" por los hechos denunciados que "claramente son contrarios" a los principios y valores de nuestra institución.

"Continuamos a disposición de la Justicia a fin de que se aclaren los hechos y seguiremos informando las medidas que se vayan adoptando", concluyó el comunicado.

El caso

La joven denunció haber sido violada y lastimada por los deportistas. “El sábado 2 marzo, mientras me encontraba en la cancha de Atlético Tucumán, fui al sector denominado 'zona mixta', frente al micro donde estaba el plantel de Vélez. Desde arriba del micro me empezaron a hacer caritas. Ahí el arquero suplente, Sebastián Sosa, me mandó un mensaje por la aplicación Instagram y me pidió mi número de teléfono, a lo que acepte y le pasé mi WhatsApp”, comenzó en declaraciones a las que accedió Infobae.

La víctima detalló que Sosa, Cufré, Osorio y Florentín la encerraron en la habitación 407 del hotel Hilton y la violaron. Tras la denuncia de la joven, el juez Lucas Alfredo Taboada le prohibió a los futbolistas salir del país por los próximos 90 días.

"Sosa me empezó a escribir, diciéndome que tenía la noche libre y preguntándome si quería que tomemos algo. Yo acepté. Me preguntó si tenía alguna amiga para invitar, pero le dije que no y él me dijo que estaba con otros compañeros", siguió. Según la periodista de 24 años, ella le respondió textualmente que "mientras no se desubiquen, no hay problema".

La joven contó que llegó al hotel a las 00:40 horas y que subió por el ascensor hasta la habitación indicada. Al llegar, se encontró con la presencia de Sosa, pero también de Cufré, Osorio y Florentín.

“Me ofrecieron dos latas de cerveza y, luego, me preguntaron si yo hacía tríos o si estaba con mujeres. Les respondí que no, que no me atraía y que siempre que estaba con alguien era sólo entre dos. En ese momento, me ofrecieron fernet en un termo Stanley color blanco”, explicó según recoge el medio argentino.

"Los jugadores hacían como que tomaban o directamente se pasaban el vaso y siempre iba para mí", enfatizó la joven. Luego, describió el accionar sexual de cada uno de los futbolistas sin su consentimiento. También dijo que sentía que se le “apagaba la cabeza” cada vez que intentaba levantarse de la cama donde estaba tendida.