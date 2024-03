"Me preguntaron si yo hacía tríos o si estaba con mujeres": qué declaró la joven que denunció a Sosa y a otros tres jugadores de Vélez por violación

"Me ofrecieron fernet en un termo Stanley color blanco; los jugadores hacían como que tomaban o directamente se pasaban el vaso y siempre iba para mí"”.

La joven de 24 años que denunció haber sido abusada sexualmente por el golero uruguayo Sebastián Sosa y otros tres jugadores de Vélez Sarsfield declaró ante la Policía y la Justicia cómo ocurrieron los hechos el pasado 3 de marzo.

“El sábado 2 marzo, mientras me encontraba en la cancha de Atlético Tucumán, fui al sector denominado 'zona mixta', frente al micro donde estaba el plantel de Vélez. Desde arriba del micro me empezaron a hacer caritas. Ahí el arquero suplente, Sebastián Sosa, me mandó un mensaje por la aplicación Instagram y me pidió mi número de teléfono, a lo que acepte y le pasé mi WhatsApp”, comenzó en declaraciones a las que accedió Infobae.

La víctima detalló que Sosa Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín la encerraron en la habitación 407 del hotel Hilton y la violaron. Tras la denuncia de la joven, el juez Lucas Alfredo Taboada le prohibió a los futbolistas salir del país por los próximos 90 días.

"Sosa me empezó a escribir, diciéndome que tenía la noche libre y preguntándome si quería que tomemos algo. Yo acepté. Me preguntó si tenía alguna amiga para invitar, pero le dije que no y él me dijo que estaba con otros compañeros", siguió. Según la periodista de 24 años, ella le respondió textualmente que "mientras no se desubiquen, no hay problema".

La joven contó que llegó al hotel a las 00:40 horas y que subió por el ascensor hasta la habitación indicada. Al llegar, se encontró con la presencia de Sosa, pero también de Cufré, Osorio y Florentín.

“Me ofrecieron dos latas de cerveza y, luego, me preguntaron si yo hacía tríos o si estaba con mujeres. Les respondí que no, que no me atraía y que siempre que estaba con alguien era sólo entre dos. En ese momento, me ofrecieron fernet en un termo Stanley color blanco”, explicó según recoge el medio argentino.

"Los jugadores hacían como que tomaban o directamente se pasaban el vaso y siempre iba para mí", enfatizó la joven. Luego, describió el accionar sexual de cada uno de los futbolistas sin su consentimiento. También dijo que sentía que se le “apagaba la cabeza” cada vez que intentaba levantarse de la cama donde estaba tendida.