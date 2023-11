"Me está tocando hacer goles y estoy feliz", dijo Darwin Núñez, y afirmó que "disfruta" de compartir con Luis Suárez

"Ahora me toca seguir trabajando para poder seguir ayudando a Uruguay”, agregó el futbolista.

Notable y protagonista. Así fue el desempeño de Darwin Núñez durante la última fecha por Eliminatorias del 2023, que dejó dos victorias para Uruguay primero ante Argentina y luego ante Bolivia. Núñez anotó en ambos partidos y en la noche del martes en el Centenario se llevó todos los aplausos.

“Estoy muy contento por el presente. El grupo que tenemos es muy bueno y lo estamos demostrando partido a partido. Estoy feliz”, dijo el futbolista tras el final del partido.

No obstante, consideró que el haber marcado en los últimos dos partidos forma parte de una “racha”. “Hay partidos en que no se hacen goles y en otros que sí. Ahora me está tocando hacer goles y estoy feliz”, apuntó.

Consultado sobre a qué se debe el buen momento de la selección, Núñez valoró: “Somos un equipo de muchos jóvenes, que muchos juegan al nivel máximo en Europa. Estar con Marcelo, que es un buen entrenador, nos ayuda”.

“Venimos haciendo las cosas bien, entrenando muy bien. En la parte defensiva estamos trabajando mucho para no sufrir, y en la parte ofensiva tenemos que jugar y hacer goles”, dijo, y agregó: “Me siento bien, que estoy haciendo las cosas bien, trabajando para poder jugar y estar entre los 11. Ahora me toca seguir trabajando para poder seguir ayudando a Uruguay”.

Finalmente, también fue consultado sobre las posibles rispideces con Luis Suárez, algo que él, al igual que el salteño, echó por tierra: “La relación con Luis todos la vieron. Nos llevamos muy bien. Cada vez que viene lo trato de disfrutar. Nos juntamos a tomar mate, a charlar, y eso me ayuda”.