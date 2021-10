Tras polémicos dichos de Tabárez, Alonso dijo que el DT fue "claro" y que lo que quiso decir fue "tenemos que cerrar el culo"

"La reacción demuestra que es una persona con sangre", dijo sobre una de las respuestas del técnico de Uruguay.

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, se refirió a los polémicos dichos de Óscar Washington Tabárez en la noche del domingo luego de la derrota de Uruguay frente a Argentina por las Eliminatorias.

"No tenemos tantos jugadores parejos como tiene Argentina en cantidad. De Arrascaeta y Bentancur son jugadores base en eso, no estuvieron como otros que no pudieron estar y en este grupo de trabajo, jugadores incluidos, tenemos muy claro, como dijo alguna vez algún entrenador, hay que cerrar los esfínteres, todos, y el principal es la boca. Lo único que nos puede reivindicar o seguir luchando son los resultados y a eso nos vamos a dedicar a partir de mañana", dijo el "Maestro" en conferencia de prensa tras el partido en el Monumental de Núñez. Además, consultado sobre lo que más le preocupaba, respondió irónicamente: "Que mi familia esté bien".

Alonso fue entrevistado este martes por el programa Último al arco de Sport 890, y dijo sobre las palabras del DT: "Entendí lo que dijo, no hay que aplicarle mucho contexto. Realmente llama la atención que se haya repetido tantas veces en otro sentido al que el Maestro le dio. Es claro, directo. Dijo 'nosotros tenemos que cerrar el culo, trabajar y sacar esto adelante'. De repente no son las palabras adecuadas, pero el sentido es directo. Era una autocrítica clara en lo interno".

El titular de la AUF añadió que "seguramente no fue adecuada" la respuesta a la pregunta sobre sus preocupaciones. En ese caso, dijo que "puede venir de la calentura" por el partido y lo justificó: "La reacción demuestra que es una persona con sangre".