Atlético Tucumán visita a Peñarol por Copa Libertadores

Este miércoles Peñarol recibirá al Atlético Tucumán en el Estadio Campeón del Siglo por fase de grupos de Copa Libertadores.

El elenco argentino está en Uruguay y este lunes entrenó en el Estadio Luis Franzini.

El uruguayo Rafael García habló del encuentro que se viene:

“Siempre está muy bueno jugar contra Peñarol. Vamos a ver qué pasa. Va a ser muy difícil porque Peñarol tiene un buen equipo.

La cancha es la que habla. Pienso que el cariño de los tucumanos me lo he ganado por lo que he hecho en la cancha”.