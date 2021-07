Peñarol clasificó a cuartos de final de la Sudamericana y Nacional ganó el partido de vuelta: ¿qué dijeron los DT tras el encuentro del jueves?

Mauricio Larriera y Alejandro Cappuccio compartieron sus impresiones sobre el encuentro clásico en conferencia de prensa. Mirá los videos en la nota.

Peñarol se metió este jueves entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana y ya tiene la mira puesta en el encuentro con su próximo rival, Sporting Cristal, que se disputará el 11 de agosto. El equipo aurinegro clasificó a cuartos de final pese a caer 1-0 con Nacional, en un partido intenso disputado en el estadio Campeón del Siglo.

El único gol del encuentro lo anotó el tricolor Guzmán Corujo en el último minuto del partido. Sin embargo, esta victoria no bastó para que Nacional clasificara porque en el partido de ida, en el que Peñarol jugó como visitante en el Gran Parque Central, los mirasoles vencieron 2 a 1 a su clásico rival.

Cuando terminó el partido del jueves, los entrenadores Mauricio Larriera (Peñarol) y Alejandro Cappuccio (Nacional) compartieron sus impresiones sobre el juego y los equipos que dirigen.

Primero fue el turno de Cappuccio. "Los mismos cambios que hice en el primer clásico del Apertura, y fueron considerados como ofensivos y buenos, y se ganó, al otro partido se mantuvieron y fueron considerados conservadores y malos porque se perdió. Generalmente se opina a partir del resultado, entonces, cuando uno pierde siempre pierde: en la opinión y en el resultado", dijo.

El director técnico de Nacional lamentó el resultado del partido en el Gran Parque Central. "Ganamos uno cada uno y el gol de visitante nos hizo pagar muy caro", valoró.

Por otra parte, destacó el desempeño de los jugadores y que la victoria del jueves fue la primera de los tricolores en el estadio de Peñarol. "Hicimos todo lo posible, nunca se había ganado en este recinto y nuestros jugadores lo lograron. Yo creo que es lo que hay que valorar de ellos, de nuestros jugadores", dijo. Además contó que estaba orgulloso de sus jugadores, y señaló que también debería estarlo la institución.

Larriera destacó el desempeño de sus jugadores en esta llave "histórica" de la Copa Sudamericana. "Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a los futbolistas por lo que hicieron, sobre todo en esta llave, que era muy importante, histórica. Agradecerle a ellos porque desde que estamos acá, desde el 5 de enero, han mostrado mucho compromiso y un montón de cosas más por las que fuimos y ellos fueron muy castigados en el Campeonato Uruguayo y en el torneo internacional", indicó en rueda de prensa.

El entrenador manya aseguró este jueves que todavía no había estudiado a Sporting Cristal. "No me he puesto a pensar ni a observar al rival, porque ni siquiera sabemos con qué jugadores vamos a contar de aquí en adelante. El fútbol es así", dijo.

Sin embargo, precisó que es un equipo al que ha "observado". "Lo conozco a Sporting Cristal, trabajé hace años en Perú pero aparte lo he observado. Tengo un conocimiento bastante profundo no solo de sus futbolistas sino del estilo que desarrollan de juego", afirmó.

"Cuando se acerque más la fecha del partido veremos con qué plantel contamos, cómo se encuentran ellos y en qué momento. Ahora nos queda, primero que nada, disfrutar y celebrar un par de horas este pasaje a cuartos", apreció.

No obstante, Larriera dijo que está enfocado en el partido de este domingo, cuando Peñarol se enfrentará con Liverpool por la onceava fecha del Torneo Apertura. "Después ya enfocarnos en el partido que tenemos el fin de semana porque es Peñarol, y en Peñarol no se puede dejar pasar ninguna opción, porque todo lo que jugamos tenemos que ganarlo", subrayó.