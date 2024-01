¿Piensa que Bielsa lo convocará para la próxima Copa América?: esto respondió Luis Suárez tras su primer entrenamiento con Inter Miami

Para Suárez, llegar a Miami es un paso que le puede acercar a jugar la Copa América con Uruguay, pero sabe que dependerá de cómo avance la temporada.

Luis Suárez compareció este sábado por primera vez ante los medios como futbolista del Inter Miami. Se reencuentra así con Leo Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets y fue muy directo al recordar su etapa como blaugranas.

“No me imaginaba que fuéramos a estar otra vez juntos porque pensé que Leo terminaría su carrera en el Barça. En 2019 nos imaginábamos ganándolo todo en el Barcelona y soñábamos con retirarnos allí. Primero me fui yo y después fueron saliendo todos detrás de mí”, comentó el uruguayo en una rueda de prensa tras su primer entrenamiento con el conjunto de rosa.

Para Suárez, llegar a Miami es un paso que le puede acercar a jugar la Copa América con Uruguay, pero sabe que dependerá de cómo avance la temporada.

“Estuve en noviembre por méritos, por tener buenos partidos en la liga brasileña, y esto va a marcar lo mismo, cómo esté físicamente y a nivel de juego. Que el entrenador vea con buenos ojos que yo pueda aportar los minutos que quiera. Será por mi rendimiento y no por el nombre que yo tenga”, comentó.

La ilusión por vestirse de celeste sigue vigente y más en esta Copa América que se jugará en su nuevo país, Estados Unidos, desde el 20 de junio.

“Uno es jugador de selección y siempre quiere estar. Lo he dicho, había una posibilidad después del Mundial de dar un paso al costado, pero luego en Brasil me sentí bien y podía ayudar al equipo, aceptando el rol que te tiene que tocar. Venir a Estados Unidos sabiendo que se juega aquí este año es otro plus. Dependerá de mi rendimiento en la cancha”, sostuvo.

Con datos de EFE