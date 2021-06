Vuelve a Boedo: Paolo Montero será el nuevo DT de San Lorenzo

Montero dio detalles del acuerdo este viernes.

El exfutbolista uruguayo Paolo Montero será el nuevo director técnico de San Lorenzo de Almagro. Sucederá a Diego Dabove, que renunció luego de que el club quedara afuera de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y no superara la zona de grupos de la Copa Liga Profesional.

Montero dio detalles del acuerdo este viernes. "Me llamó (Mauro) Cetto, que lo tuve como jugador y gerente en Central. Habló con la dirigencia. Me llamaron anoche y me confirmaron. No me puede acompañar el Chengue (Richard Morales) y me va a acompañar Marcelo Otero", contó al programa 100% Deporte de la radio Sport 890.

"Este es el paso de mi carrera. Me llega en un momento justo, con experiencia, fui creciendo en mi carrera. Jugué muy poco en San Lorenzo, aquel problema en el gemelo y por eso me fui. Se encariñaron, soy simpatizante del club, estamos prontos", agregó.

Montero fue transferido a San Lorenzo en la temporada 2005-2006 de la liga argentina, pero jugó muy pocos partidos por distintas lesiones. Se retiró del fútbol en 2007, en Peñarol, y se volcó al entrenamiento de futbolistas.

"Es un orgullo que me hayan llamado, me dijo que conmigo dormía tranquilo. Nos consideran gente seria. Nosotros trabajamos, para nosotros llegar a Argentina es un paso importante. No la podemos desperdiciar", dijo a la Sport 890.