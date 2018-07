Alexander Medina: “Jugamos mal, pero merecimos ganar el partido”

El entrenador tricolor elogió la actitud de sus jugadores y su disposición a jugar.

Nacional ganó 2 a 1 ante Rampla Juniors este sábado. El entrenador Alexander Medina habló del partido:

“Estamos conformes con el resultado, no con el juego. No hicimos un buen partido, lo tenemos claro. Me gustó el ímpetu de Nacional, de salir a buscar el resultado, más allá de que no se jugaba bien. A veces en el fútbol los partidos que no se juegan bien hay que ganarlos. Jugamos mal, pero merecimos ganar el partido.

El rival incidió en situaciones: anestesió el partido, hizo tiempo y muchas veces no lo quiso jugar”.