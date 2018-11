Andrés Scotti habla públicamente para agotar todos los recursos antes de abandonar las negociaciones

El jugador que integra la comisión normalizadora reclama que grupos como OFI y ONFI tengan mayor representatividad en la AUF.

Hay pocos avances respecto a la aprobación del nuevo estatuto de la AUF, gestado por la comisión normalizadora. Diez clubes profesionales de fútbol no aceptan el nuevo estatuto y no quieren negociar. Peñarol y Nacional han considerado armar una nueva asociación de fútbol sin esta decena de clubes.

El nuevo estatuto debe aprobarse antes del 2 de diciembre y, de no hacerse, puede haber severas sanciones como la no participación de la selección en eliminatorias, Copa América o que clubes uruguayos no puedan jugar copas internacionales.

A su vez, el capitán celeste Diego Godín envió una carta al senador Pedro Bordaberry, que dirige la comisión normalizadora, pidiéndole una composición democrática, plural e inclusiva en el fútbol uruguayo.

El exjugador Diego Scotti, quien integra la comisión en representación de los futbolistas, ha expresado molestias al respecto de la situación y lo habló con Telemundo: