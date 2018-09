Diego López luego del triunfo de Peñarol: “El partido me gustó desde el arranque”

"El equipo salió en seguida adelante y creo que por momentos jugó bien", sostuvo el entrenador.

El director técnico de Peñarol habló luego del triunfo de su equipo frente a Atenas de San Carlos en la octava fecha del Torneo Clausura:

“El partido me gustó desde el arranque. A los 30 segundos fuimos a tirar al arco rival y eso creo que fue una señal importante para nosotros mismos, para la gente, porque sabíamos que era un partido importante que teníamos que ganar. El equipo salió en seguida adelante, creo que por momentos jugó bien. No tuvo chances el equipo rival, pero daba la sensación de que estábamos 1 a 0 y no podíamos hacer el segundo”.