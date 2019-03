Gonzalo Castro cree que el primer triunfo de Nacional en el Apertura 2019 “da una leve tranquilidad”

El volante tricolor reconoció que los resultados adversos eran "por no concretar".

Nacional empezó sus trabajos en Los Céspedes pensando en el sábado ante Cerro en el Estadio Tróccoli.

Gonzalo “Chory” Castro se refirió a lo que se viene:

La presión siempre es la misma porque al final el objetivo nuestro es salir campeón. Entonces, queda mucho por recorrer. Da una leve tranquilidad, con lo que nos había costado, no era por mal trabajo ni porque los equipos que nos estuvieron sacando puntos nos estuvieran pasando por arriba…

No se daban los resultados por la mala intensidad sino que fue culpa nuestra por no concretar. Tuvimos muchos partidos en los que estuvimos por ponernos adelante y no supimos sacar la ventaja.