Ignacio Alonso espera obtener el certificado de idonedidad para oficializar su candidatura a la presidencia de la AUF

Además, deberá aguardar que se levante el cuarto intermedio y que se haga un nuevo llamado a elecciones.

Ignacio Alonso sería candidato a la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Ya le habría dado el visto bueno a varios clubes que impulsaban su candidatura.

Alonso confirmó que aceptará la postulación, pero que no se hará oficial hasta que no tengo el certificado de idoneidad exigido por la Conmebol. No obstante, ya presentó la documentación requerida para obtener ese certificado y para ser presidente de la AUF.

Deberá esperar que se levante el cuarto intermedio y que se haga un nuevo llamado a elecciones. Para eso tendrá que esperar hasta el martes 21 de agosto, cuando vuelvan a reunirse los clubes.

Como la mayoría de los equipos impulsa la llegada de Alonso a la presidencia, no se conseguirá el próximo 21 la mayoría especial necesaria para ninguno de los candidatos ya presentados.