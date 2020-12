Jorge Barrera se despidió de Peñarol: "Me voy alegremente triste"

El presidente aurinegro concurrió a votar al Palacio Peñarol a pocos días de dejar el cargo.

Jorge Barrera, presidente de Peñarol electo en 2017:

Ayer llamé a los cinco candidatos, les deseé a todos una gran elección. Y les di solamente una sugerencia: que vivan la fraternidad. En lo personal me voy con la frente en alto, alegremente triste. Alegremente porque dejé el alma, dejé la vida y lo hice con honestidad. Hoy cierro un ciclo en Peñarol, volvé a dedicarle más tiempo a quien le resté. Así que tendré a Peñarol siempre en el alma y lo seguiré siempre en las canchas. Indudablemente tengo mucha serenidad interior, pero no sería auténtico si no sintiera que el momento deportivo no con el que me hubiera querido ir"