La situación económica de Nacional es crítica: la nueva dirigencia aumentó un 50% la cuota social

Según explicó el Cr. Gonzalo Lucas, debieron tomar esta medida contundente para intentar dar solución a la grave crisis financiera del club.

El Cr. Gonzalo Lucas explicó la decisión que debieron tomar:

“Estamos parados acá para decir que la situación en la que se encuentra el club es crítica. Además en las obligaciones ya conocidas surgen vencimientos inminentes que tenemos que enfrentar y la caja no es suficiente. Tenemos que hacer frente a compromisos importantes en las próximas horas. Vamos a hacer una profunda reestructura de todo el presupuesto del club, tarea que empezamos desde el primer día que asumimos. Pero vamos a necesitar el esfuerzo de todos los que queremos al club. De los hinchas que no son socios y también de todos los socios. La reestructura no es suficiente y necesitamos de la ayuda de todos los socios. Si ajustáramos el 14% de la cuota mantendríamos los mismos niveles de ingreso en dólares que tuvimos el año pasado. Necesitamos aumentarlo, por lo menos en este momento. Por eso la comisión directiva necesita aprobar un incremento del entorno del 50% de la cuota social”.