“San Renato”, el arquero con baja visión que trajo el campeonato a Río Negro en los penales

Renato González tuvo una excelsa actuación en la final de selecciones del interior tapando tres penales ante Paysandú.

Río Negro se coronó campeón ante Paysandú en el campeonato OFI. La figura del encuentro fue el arquero de Río Negro, Renato González, que tapó tres penales en la definición por penales.

González se crió jugando en Tulipán de Fray Bentos, con el que ganó varios títulos. A sus 27 años, el futbolista ha tenido que vivir con baja visión.

“A los seis años tuve un golpe en la vista. Me trasladaron a Montevideo a operarme. El doctor me dijo que iba a recuperar el 90 % de la vista y que tenía que cuidarme. Cuando era niño no me cuidaba mucho… Hoy veo 50 % o 60 %. No me afecta mucho para ver la pelota, pero si hay poca luz capaz dificulta.