Forlán dio detalles de su salida de Atenas y apuntó contra los Fassi: "Acá no es que venís con la billetera y de un día para otro lo vas a lograr"

El exfutbolista Diego Forlán aseguró este lunes que le "queda claro" que su cese como entrenador de Atenas de San Carlos no se debió al desempeño del equipo. "No era un tema de resultados", dijo este lunes al programa Tirando Paredes (1010 AM), y puso sobre la mesa que estaban "en zona de playoffs faltando 10 partidos".

El exjugador apuntó directamente contra la injerencia de Andrés Fassi, el gerente de Atenas de San Carlos y uno de los propietarios del Grupo Pachuca mexicano que comanda al Pachuca y a Talleres de Córdoba. En Uruguay, su hijo Juan Pablo es quien está a cargo de la supervisión y quien oficia de nexo con el empresario.

"Los Fassi me sugerían quién poner y sacar del equipo. En una de las reuniones que tuvimos, menos mal que andaba con tapabocas porque se me desfiguró la cara de la calentura", dijo Forlán.

El exdirector técnico contó al aire un señalamiento que le hizo varias veces al propietario del Grupo Pachuca: "No subestimes el fútbol uruguayo. Acá no es que venís con la billetera y de un día para otro lo vas a lograr".

Con Andrés Fassi las conversaciones se limitaban a charlas por Zoom, pero también tuvieron algunos encuentros en persona. Sobre una de estas reuniones presenciales, Forlán dijo: "No soy más vivo que nadie, pero me doy cuenta, tengo sentido común y capacidad para darme cuenta a qué me llevaban a esa reunión. Al final de todo lo que hablamos, te llevás la experiencia de decir: ¿para qué hablé dos horas y media?".

Luego, el exentrenador le repitió a Fassi "cuatro o cinco veces, con mucha delicadeza": "'Lo único que te pido es que me des tiempo'".

Forlán contó al programa radial que más adelante se reunieron en Punta del Este (Maldonado) y él le preguntó a Juan Pablo Fassi si estaba "100% de acuerdo" con lo que había dicho su padre –que demandaba más resultados– y el le dijo que sí, pero según Forlán, sin estar convencido.