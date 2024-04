"No hay ningún tipo de sombra de dudas sobre la integridad moral de los árbitros": Alonso respondió a los dichos sobre presunto soborno de Lasalvia

El presidente de la AUF apuntó a los que definió como "intermediarios pícaros" que buscan "estafar" a clubes ofreciendo "acciones indecorosas" a cambio de dinero.

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, respaldó a los árbitros luego de que Edgardo Lasalvia, actual gerenciador de Miramar Misiones, reconociera que años atrás participó de una "colecta" para "corromper" al juez de un clásico para que favoreciera a Peñarol.

"Desde la AUF no hay ningún tipo de sombra de dudas respecto a la integridad moral del cuerpo arbitral. Ninguna. Conocemos a los integrantes del cuerpo arbitral, a los más expuestos, los árbitros internacionales y de primera, y a los muchachos que vienen en categorías más bajas, haciendo la escalera. Hay un hincapié permanente en materia de controlar cualquier tipo de desvío y sabemos que hay una formación intrínseca, implícita y explícita de los árbitros en cualquier tipo de aspecto que tenga que ver con la moral. Respaldamos completamente al arbitraje", dijo Alonso a la prensa este jueves.

Tal como se informó, este miércoles el empresario del fútbol -titular del grupo TMA que gestiona al "Cebrita" y representante de numerosos jugadores, entre ellos las últimas figuras juveniles de Peñarol- dijo en Sport 890: "Cuando estuve en otra parte del fútbol puse hasta dinero para intentar corromper a un juez. Hasta en cana podía ir. Yo lo digo de frente. Hay corrupción en el fútbol uruguayo, siempre la hubo. No sé si me robaron la guita o se fue para otro lado, pero esa colecta era para los árbitros".

Al ser consultado por los periodistas contó que se trató de un clásico ocurrido "hace como diez años". "No sé si me arrancaron plata, no recuerdo bien porque estaba en otra situación económica y laboral", matizó segundos después.

Alonso dijo que la AUF está "analizando si corresponde a la jurisdicción de la asociación hacer el análisis de las declaraciones", dado que Lasalvia "no es hoy un dirigente de fútbol, un agente directamente asociado a la AUF". Miramar Misiones es una Sociedad Anónima Deportiva y el grupo que lo gerencia es presidido por Lasalvia.

De todas formas, sí enfatizó que "observa con mucha atención" las declaraciones: "Hay que aclarar el tema". El fiscal de Flagrancia Fernando Romano tomó la causa de oficio.

"Lo que escuchamos es algo que escuchamos en una cantidad de oportunidades. Siempre hay algún pícaro que viene a jactarse que tiene posibilidad de acciones indecorosas y deshonestas y busca aprovecharse de la situación. Intermediarios ha habido siempre, gente deshonesta que ha venido a plantear temas como intermediarios. Situaciones indirectas, no directas. Me parece que no hubo en el fútbol directamente ningún tipo de actitud de esa naturaleza. No hay que entrar en esas provocaciones que llegan de intermediarios que se acercan a las instituciones para generar una estafa, una desviación y hay que perseguirlo", dijo.