Real Madrid no cede a Álvaro Rodríguez y Uruguay pierde a uno de sus goleadores para el Mundial Sub-20; mirá el mensaje del delantero

El club español Real Madrid finalmente no cederá a Álvaro "Coquito" Rodríguez a la selección uruguaya para la Copa del Mundo Sub-20 que se desarrollará entre mayo y junio en Argentina.

"Informamos que por decisión de su club, Álvaro Rodríguez no será parte del mundial Sub -20 de Argentina. Pese a las gestiones realizadas por la Asociación Uruguaya de Fútbol, no podremos contar con el jugador que había sido convocado por Marcelo Broli para la selección", anunció la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en un comunicado este miércoles.

De esta forma la Celeste pierde a uno de sus referentes de ataque. En el Sudamericano de comienzos de año Rodríguez fue uno de los tres goleadores con cinco goles, los mismos que el capitán Fabricio Díaz y el delantero Luciano Rodríguez.

En ese campeonato Uruguay culminó en segundo lugar y el delantero nacido en España pero que ha decidido jugar con la Celeste fue titular en casi todos los partidos.

"¡¡¡Mucha suerte banda!!! Estoy convencido de que van a representar al Uruguay como es debido", escribió el delantero en una historia subida a su cuenta de Instagram este miércoles.

El plantel de Uruguay tendrá entonces a dos futbolistas que juegan fuera de fronteras: Alan Maturro del Genoa y Facundo González del Valencia. Ambos zagueros se sumarán a los entrenamientos que encabeza Broli en el Complejo Celeste luego de que sus clubes aceptaran que disputen el campeonato.

El torneo comenzará el 20 de mayo y Uruguay compartirá el Grupo E con Irak, Inglaterra y Túnez.