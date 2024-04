Ruglio respondió a Balbi y dijo que Nacional tiene un estadio "chico, mal ubicado y con malos accesos"

"Tenemos un estadio de primer mundo y Balbi como no lo tiene, quiere ver si los clásicos se sacan para el Estadio Centenario", apuntó.

A cinco días del clásico entre Peñarol y Nacional aún siguen los coletazos. Después de que el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, dijera que Nacional "no cumplió" con el protocolo establecido y que su par "Tricolor", Alejandro Balbi, respondiera que el Campeón del Siglo "no era el ámbito adecuado para jugar el partido", este miércoles Ruglio nuevamente se refirió al tema y dijo que Nacional tiene un estadio "chico y mal ubicado".

"Quedó demostrado que tenemos el mejor estadio del Uruguay y ellos no lo tienen. Él (Balbi) como no puede jugar en su estadio quiere que nosotros no juguemos en el nuestro", dijo Ruglio a Telemundo en la partida de Peñarol rumbo a Argentina para jugar por Copa Libertadores este jueves ante Rosario Central.

"Tenemos un estadio de primer mundo y Balbi como no lo tiene y tiene un estadio chico, mal ubicado y con malos accesos, quiere ver si los clásicos se sacan para el Estadio Centenario", expresó.

Ruglio reiteró que los clásicos los van a seguir jugando en el Campeón del Siglo. "Si él (Balbi) no lo quiere jugar en su casa y está buscando la excusa de que Peñarol tampoco lo juegue para que su gente no se le venga arriba, es un problema que tiene puertas adentro, no lo tiene Peñarol", apuntó

"Peñarol tiene un hermoso estadio que ha recibido clásicos con hinchada visitante, ha recibido hinchadas de todos lados y nunca ha tenido un problema, y va a seguir jugando en su estadio por más que Balbi y un montón de gente no quieran", subrayó.