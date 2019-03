La opinión del Maestro Tabárez sobre la posibilidad de jugar la Copa América en Argentina y Colombia

El técnico de la Celeste hizo estas declaraciones en el aeropuerto antes de viajar rumbo a la China Cup.

Las declaraciones del Maestro Tabárez al respecto:

La Copa América en su historia ha tenido muchas formas de organización. Nosotros ganamos una en el 83 que parecía una Copa Libertadores. Y no fue la primera que se hizo de esa manera. Esta es otra forma de organizarla.

Como no está confirmado totalmente no me he puesto a evaluarla detenidamente, simplemente pasar pensamientos por algunas de las circunstancias.

No se jugaría en dos sedes si no que se separarían regionalmente a los equipos. Es una manera de hacer las cosas, no sé cuánto tiene que ver con la mejor historia de la Copa América, por ejemplo que el formato más común es el que se va a jugar ahora en 2019.