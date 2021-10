El abogado del "hombre gato" afirmó que tiene "una discapacidad mental" y que pericias establecen que es inimputable

La pericia de un psiquiatra forense concluyó que padece licantropía, es decir que es un ser humano que se siente animal.

La Justicia de Argentina suspendió el martes la audiencia a Gilad Gil Pereg, imputado por los femicidios de su madre y de su tía, porque no paraba de maullar.

“¿Señor Gil Pereg, este es su nombre?”, le preguntó la jueza técnica Laura Guajardo, según informó el portal Infobae, a lo que el acusado respondió con un maullido. Tras un llamado de atención de la magistrada, el hombre continuó maullando, por lo que fue retirado de la dependencia judicial escoltado por personal de seguridad.

Este miércoles habló el abogado del "hombre gato", según consignó el medio argentino Perfil. Maximiliano Legrand aseguró que su defendido tiene una discapacidad mental y que cuentan con pericias de "psiquiatras prestigiosos" que establecen que el hombre es inimputable.

"Él es una persona con una discapacidad mental. Estas situaciones, como la audiencia, hacen que reaccionen de esta manera, maullando, gritando, etcétera, incluso alguna vez se había orinado encima en otra audiencia", afirmó.

En la audiencia no había sido la primera vez que Gil Pereg respondía con maullidos, desde que los cuerpos de las dos mujeres fueron encontrados enterrados en un predio de su propiedad, en la localidad mendocina de Guaymallén. Según consignó Infobae, antes de ser internado en un centro psiquiátrico, el hombre fue recluido provisoriamente en la cárcel de San Felipe, donde algunos presos querían matarlo porque de noche no los dejaba dormir con sus maullidos.

Ahora un jurado popular deberá definir si el acusado por el doble femicidio es imputable o no. Los más de 50 testigos que fueron convocados tienen plazo hasta el 3 de noviembre para resolver.

Según indicó el abogado del "hombre gato", Pereg está internado en el hospital de salud mental de Mendoza y se le administran fuertes dosis de antipsicóticos.

Su vínculo con los gatos

El psiquiatra forense Mariano Narciso Castex, uno de los peritos que lo examinó por primera vez, aseguró que Gil Pereg padece de licantropía. Es decir, que es un ser humano que se siente animal.

El abogado de Legrand aseguró que el hombre tenía un vínculo muy fuerte con sus 37 gatos, algo que también sucedía en el penal, cuando el estado de sus animales era lo que más le preocupaba.

Según citó Infobae Gil Peleg le pidió a los jueces: "Otra solución es mandarme al zoológico y ponerme en una jaula con todos mis gatos juntos. Son mis hijos. No puedo estar con personas. Sí en una jaula con 37 gatos. Quiero estar con ellos. O sino que me envíen otra vez a mi casa con mis hijos y pongan los policías que quieran para custodiarme. Pero ahora, en la celda, que ustedes llaman habitación y es una celda, miro la pared me explota la cabeza. No sé dónde están y pienso en ellos".

La explicación del psiquiatra, citada por el defensor dice: "El delirio es que él se considera gato por contraposición a los seres de dos piernas, y cuando se ve en la necesidad de interactuar con los seres de dos piernas lo hace con una máscara de humano", según informó Perfil.

Además, Legrand aseguró que es probable que su cliente tenga hígado graso por haber comido alimento para gatos durante mucho tiempo.

El imputado es un ingeniero de nacionalidad israelí radicado en Argentina. En 2019, su madre, Pyrhia Saroussy (de 63 años), y su tía Lily Pereg (54) habían viajado al país para visitarlo.

El doble crimen fue descubierto el 26 de enero de 2019 cuando, luego de varios días de búsqueda en Mendoza y en Chile, hallaron los cuerpos en el predio del ingeniero. Bajo el seudónimo "Nicolás", él mismo había denunciado ante la Policía la desaparición de las mujeres.