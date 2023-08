"Está sumido en la incertidumbre, depresión y mentira": jerarca boliviano dijo que Marset "no puede vivir tranquilo" porque siguen buscándolo

Jhonny Aguilera sostuvo que el narcotraficante "tiene tres estructuras de protección: una estructura armada, una estructura legal y una estructura financiera".

El viceministro de Régimen Interior y Policía de Bolivia, Jhonny Aguilera, aseguró este viernes al programa La Razón de ese país que Sebastián Marset "está sumido en la incertidumbre, en depresión, en la mentira". Dijo, asimismo, que el narcotraficante uruguayo "no puede vivir tranquilo" porque están trabajando de forma coordinada la Policía y los ministros de Brasil, Paraguay y Uruguay para encontrarlo.

"Hemos logrado ya establecer inclusive la carrera que al final este sujeto ha tenido a lo largo de su vida", expresó. Detalló, asimismo, que Marset empezó de muy joven con 13 años.

"Con el crecimiento, tanto corporal como delictivo, el individuo hoy en día es calificado como el gerente de la hidrovía", señaló. "Esto quiero decir que usa los puertos de Paraguay, de Uruguay, inclusive altamar, -así me lo contaba el ministro del Interior-", agregó.

La pregunta es: ¿dónde está Marset? "Lo estamos buscando, de manera incesante y de todas las maneras. En Bolivia y en todo el extranjero y creo que este debería ser un compromiso no solamente de nuestro país que hoy día ha tomado el liderazgo de manera consciente sobre la peligrosidad que significa para todos nosotros este individuo", aseveró.

"Es que en Bolivia, y siguiendo las tendencias de la cadena criminal y la organización criminal, hemos logrado descubrir una jerarquía, una especialización, actividades de coordinación y claro, el territorio y la violencia", subrayó.

"Especialización porque el sujeto en esta organización criminal de acuerdo a las versiones del ministro del Interior del Uruguay (Luis Alberto Heber) es transportista, es el gerente de la hidrovía y se encarga de transportar la sustancia controlada desde Sudamérica hasta Europa y eso le da hoy día en nuestro país otra característica", expresó.

"En algunos círculos era visto como un ser próspero, como un empresario, alguien ligado a los ámbitos del fútbol, inclusive ámbitos empresariales y esto ha provocado que se detenga a las personas de estructuras de poder que han favorecido en la generación de identidad, en la provisión de bienes y en prestar nombres para que se blanqueen esos activos", explicó.

La Policía de Bolivia detuvo este viernes al presidente del Blooming, Sebastián Peña Parada, uno de los equipos de primera división del fútbol de ese país, en el marco de la investigación que sigue los pasos de Marset. La noticia, informada por el medio local El Deber, informa que Sebastián Peña Parada fue detenido y conducido a una dependencia policial cuando manejaba su vehículo.

"Se continúa en la búsqueda (de Marset) pero esta vez ya se lo hace a través del conocimiento del entorno familiar y de los antecedentes, de cada uno de los componentes del círculo íntimo", destacó Aguilera. Además, sostuvo que el narcotraficante "tiene tres estructuras de protección: una estructura armada, una estructura legal y una estructura financiera".

"La estructura armada acompaña de manera permanente a Marset y por lo menos eran seis hombres los que la conformaban", comentó. Estas seis personas realizaban tareas de "contra inteligencia y contra vigilancia", añadió.

"La Policía boliviana también realiza labores de inteligencia pero no tenemos las ventajas que tienen otros países. Nosotros no podemos interceptar llamadas, no podemos utilizar vigilancia intrusiva, técnicas especiales de investigación que tiene cualquier nación menos Bolivia", lamentó.

Según Aguilera, esto sucede porque "se respeta al ser como ser en perjuicio de las ventajas que tiene el Estado". Por otro lado, respondió que "es mentira" que Marset logró escapar gracias a ayuda policial, como el propio narcotraficante aseguró.

"A Marset se lo había seguido durante 33 días a partir de una información que recibe nuestro ministro de gobierno en una reunión del Mercosur. Le dan una identidad que no era la que estaba utilizando, no es Luis Pablo Amorín Santos, le dan la identidad de Marset, que no tenía registro de ingreso a Bolivia y una dirección que era errónea. Entonces, desde cero, con esa información de buena voluntad, pero errónea, se empieza la construcción estableciendo que este individuo tenía una estructura, se había trasladado tres veces en el último mes", reconoció.

Cuando se allanó su mansión en la zona central de Santa Cruz, se descubrió que Marset "tenía tres bloques de viviendas, un primer bloque que daba a la calle donde vivía la servidumbre, un segundo bloque donde vivía él y un tercer bloque donde vivía su grupo de seguridad".