Gabriel Boric dijo que admira a la sociedad uruguaya: "Me gustan mucho los uruguayos"

El joven presidente chileno también habló acerca de las Malvinas y cómo ve la guerra en Ucrania.

El novel presidente chileno, Gabriel Boric, sostuvo que "le gustan mucho los uruguayos". En una entrevista realizada por el medio argentino Clarín, Boric habló de varios temas de la actualidad y ante la pregunta de cuál es la sociedad que admira respondió: "Admiro, no sé cómo va a caer, pero me gustan mucho los uruguayos".

También saludó al pueblo argentino por el aniversario 40 de la Guerra de la Islas Malvinas. "Me crié más cerca de Argentina que del centro de Chile, con viajes permanentes a Río Gallegos, a Río Turbio, a Río Grande, a Tolhuin, Puerto Almanza, Ushuaia. Y, por lo tanto, siento una profunda hermandad con el pueblo argentino desde muy chico", acotó.

En tanto, apoya los reclamos del gobierno argentino acerca de que las islas les pertenecen. De igual forma, consideró que este tema se debe resolver por la vía de la paz y no a través de conflictos bélicos.

En materia de guerras, habló sobre la invasión rusa en Ucrania y sostuvo que: "El pueblo ucraniano está viviendo los efectos de esta guerra inaceptable. Y a la vez el pueblo ruso que no es el culpable de las decisiones de sus gobiernos está viviendo los efectos de las sanciones. Todos perdemos. Incluso quienes estamos lejos".